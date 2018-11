Rottweil Im Gedenken an die Verstorbenen

Rottweil. Auf dem Stadtfriedhof Rottweil wurde bei einer Ökumenischen Andacht mit Pfarrerin Gabriele Waldbaur und Diakon Michael Wollek der Toten gedacht. Eigentlich gedenken die Protestanten ihrer Toten am Ewigkeitssonntag und die Katholiken am Allerseelentag, der allerdings kein gesetzlicher Feiertag ist. Deshalb ist es in Rottweil seit langem üblich, dass ein gemeinsames Totengedenken an Allerheiligen mit einer ökumenischen Feier begangen wird, die auch in diesem Jahr wieder vom Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde musikalisch umrahmt wurde.

Zum Fest Allerheiligen umrahmte in Rottweil-Altstadt der Kirchenchor das feierliche Hochamt in der Pelagiuskirche. In Vertretung von Pfarrer Thomas Böbel zelebrierte Pfarrer Gerhard Huber (Rottenmünster) das feierliche Zusammensein.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Klaus Bauer übernahm den kirchenmusikalischen Teil dieses Kirchenfestes. Dorothee Flaig begleitete an der Orgel.