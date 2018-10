Rottweil Im Ausland den Horizont erweitern

Ziel von "jetzt aber weg" ist es, Jugendlichen ab der 7. Klasse, egal welcher Schulart, aber auch Auszubildenden und jungen Menschen, die schon arbeiten oder studieren, Wege aufzuzeigen, wie sie für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen können.

Zahlreiche Informationsmöglichkeiten werden dafür am 20. Oktober geboten: 23 Anbieter von Auslandsprogrammen stellen ihre Angebote an Info-Tischen vor. Trägerübergreifende Broschüren sowie die Ausstellung "Raus von Zuhaus – Wege ins Ausland" von Eurodesk, dem europäischen Jugendinformationsnetzwerk, bieten zudem ausführliche Beschreibungen der zahlreichen Programmarten und Beratung zu allen Fragen.

Eröffnet wird die Messe in diesem Jahr von Andreas Bitzer, Gesamtausbildungsleiter bei Kern-Liebers. "Auslandsaufenthalte in der Ausbildung und dem Studium – die Chance der Jugend, der Globalisierung zu begegnen" hat er seinen Impulsvortrag überschrieben. Damit will er junge Menschen ermuntern, die weltumspannenden Verflechtungen der Wirtschaft auch als bereichernden Prozess wahrzunehmen, der selbst aktiv mitgestaltet werden kann. Die Firmengruppe Kern-Liebers entwickelt und fertigt weltweit an über 40 Standorten Präzisionsprodukte in höchster Qualität. Viele ihrer jungen Beschäftigten verbringen Teile der Ausbildung im Ausland. Umgekehrt halten sich immer auch ausländische Auszubildende in Schramberg auf.

Besonders attraktiv für Jugendliche sind oft die Erlebnisberichte von jungen Leuten aus der Region, die schon im Ausland waren. Drei solcher Vorträge sind über den Tag vorgesehen. Sie berichten von Erlebnissen aus drei unterschiedlichen Programmformaten. Franzi Blust berichtet über ihr dreimonatiges Auslandsstudium in Namibia. Franz Schmider und Janina Steinwandel sind vor wenigen Wochen von einem einjährigen weltkirchlichen Freiwilligendienst in Peru zurückgekehrt. Und Lara Wally verbrachte ein Jahr in Australien mit "work & travel".

Zwei Vorträge der regionalen Servicestelle "eurodesk Rottweil" widmen sich zudem den beiden Themen, die im Vorjahr auf das größte Interesse stießen. "Wege ins Ausland" soll aufzeigen, welche vielfältigen Programme es gibt und wie das geeignetste herausgefunden werden kann. "Finanzierungsmöglichkeiten von Auslandsaufenthalten" verweist auf Möglichkeiten, wie sich ein unter Umständen kostspieliger Auslandsaufenthalt auch dann realisieren lässt, wenn der private Geldbeutel nicht allzu dick ist. Die Vorträge hält Konrad Flegr, Kreisjugendreferent beim Jugend- und Versorgungsamt des Landkreises, der auch ganzjährig die Servicestelle betreut.

Veranstaltet wird die Messe vom Kreisjugendreferat, dem Jugendreferat Dunningen/Eschbronn und dem Kinder- und Jugendreferat der Stadt Rottweil. Sie sind Teil eines kreisweiten Netzwerks von neun Mobilitätslotsen, die nahe am Alltag der Jugendlichen arbeiten. Dieser im Landkreis entwickelte Ansatz stößt gerade auch bundesweit auf besonderes Interesse in der Fachwelt, was auch Sozialdezernent Bernd Hamann und Landrat Wolf-Rüdiger Michel freut.

Weitere Informationen: Informationen zum Programm sind auf der Homepage www.jetzt-aber-weg.de abzurufen.