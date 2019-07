Rottweil Im Alter mobil: Fahrschein statt Führerschein

Dieses freiwillige Angebot seitens des VVR läuft zunächst bis zum 31. Dezember 2020 und ist in Kooperation mit dem Landratsamt Rottweil entstanden.

Was ist der Zweck der Aktion? Im Vordergrund stehen die aktuellen Stichworte "Mobilität im Alter erhalten", "Verkehrssicherheit" und "Umweltschutz". Manche Senioren können oder möchten nicht mehr selbst Auto fahren, wol- len aber dennoch kostengünstig Termine wahrnehmen oder Besuche und Ausflüge machen. Das geht am besten, wenn sie den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, was eine umweltfreundliche Alternative zum Auto ist.

Für alle ab dem 65. Lebensjahr