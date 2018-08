Rottweil Ihr Motto: mit Gewohnheiten brechen

Rottweil. Ihre Leidenschaft für Tattoos hat die gebürtige Berlinerin entdeckt, als sie vor acht Jahren die Tätowiererin Diana Denzler in Fürth kennengelernt hat. Mittlerweile sind daraus über 30 Tattoos hervorgegangen, die alle eine eigene Hintergrundgeschichte haben. "Jedes Tattoo ist ein Stück Bewältigung und Ausdruck meiner Persönlichkeit", sagt Daniela Miske.

Ins Auge sticht beim Treffen mit Miske direkt ein Schriftzug: "Breaking the Habit" (Die Gewohnheit brechen). So lautet ein Song der Band Linkin Park, der sie sich sehr verbunden fühlt. Es ist auch ihr eigenes Lebensmotto: Mit Gewohnheiten brechen, nicht den geraden Weg gehen, außergewöhnliche Lösungen finden, um die Ecke denken. Deswegen hat sie sich auf ihrem Rücken einen Kompass tätowieren lassen, der in keine bestimmte Richtung zeigt.

Diese Fähigkeiten hat sie in ihrem eigenen Leben oft gebraucht. Denn die gelernte Einzelhandelskauffrau kann seit einem schweren Unfall vor über 25 Jahren nicht mehr arbeiten, nimmt Medikamente und macht eine Schmerztherapie. Mit den Texten von Linkin Park konnte sie sich gerade in schwierigen Zeiten identifizieren. Deswegen hat sie auch den kompletten Songtext von "One more light" auf den hinteren Oberschenkel tätowiert.