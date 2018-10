Rottweil Ideen wollen mit Leben gefüllt werden

Auch bei der Projektgruppe "Fest der Kulturen" konnten am Ende konkrete Pläne präsentiert werden. "Da der Jugendmigrationsdienst im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der AWO Rottweil ein integratives und inklusives buntes Familienfest im Frühjahr nächsten Jahres plant und Kooperationspartner sucht, bietet es sich an, das Fest der Kulturen in Form des AWO-Festes zur realisieren", so Sarah Link von der Fachstelle Integration. Nun soll das Projekt in der Öffentlichkeit beworben werden, um weitere Mitwirkende zu gewinnen. Als Kooperationspartner beteiligen sich bislang die BruderhausDiakonie, die Konrad-Witz-Schule sowie die Stadt Rottweil, etwa seitens des Kinder- und Jugendreferats. Wer Interesse und Lust hat, sich an der Organisation und Durchführung zu beteiligen, kann sich bis 30. November beim Jugendmigrationsdienst (Telefon 0741/9 42 38 53, E-Mail info.jmd@awo-rottweil.de) melden.