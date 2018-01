Rottweil Idee: Bürger beim Parkhaus mitreden lassen

Eine gute und langfristige tragbare Entscheidung sei viel leichter und besser zu treffen, wenn man aus verschiedenen Alternativen auswählen könne und die Vor- und Nachteile zu den Alternativen kenne, so Rauner. Zudem, so heißt es in dem Schreiben, sei das Bürgerforum der Ansicht, dass das Parkhaus-Thema nicht isoliert, sondern nur in Bezug auf ein Gesamtkonzept zu Mobilität der Zukunft diskutiert werden könne. Rauner verweist auf eine Ausarbeitung des Bürgerforums zu diesem Thema, die es der Stadtverwaltung für die Bewerbung um eine Landesgartenschau überlassen habe.

Henry Rauner forciert damit das Vorhaben des Bürgerforums, aktive Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik in Rottweil fest zu verankern. Er erinnert in dem Brief daran, dass er bereits im November 2016 OB Broß einen Antrag mit Präambel mit dem Titel "Leitlinien mitgestaltender Bürgerbeteiligung in Rottweil" übergeben habe. Broß habe auf Hinweis auf die vielfältigen Projekte in der Stadt um Geduld gebeten und eine Behandlung in der zweiten Jahreshälfte 2017 in Aussicht gestellt. Dazu ist es nicht gekommen.

Antrag an OB Broß

Rauner will nun, dass Tempo in diese Angelegenheit kommt. Das Forum bittet darum, den Antrag in einer der nächsten Sitzungen im Gemeinderat zu diskutieren und eine entsprechende Vorgehensweise zu beschließen. In der Präambel der Leitlinien zur Bürgerbeteiligung heißt es unter anderem: "Bürgerbeteiligung führt die Erfahrung und den Sachverstand von Einwohnern, Gemeinderat und Verwaltung in wesentlichen Phasen von Entwicklungs-, Planungs- und Entscheidungsprozessen auf kooperative Weise zusammen und macht sie für das Gemeinwesen nutzbar. Mitgestaltende Bürgerbeteiligung enthält Elemente direkter Demokratie, ohne die Grundsätze unserer repräsentativen Demokratie verletzen zu dürfen."

Das Bürgerforum Perspektiven fordert, die Bürger in Rottweil stärker in kommunalpolitische Entscheidungen einzubeziehen. Das Forum verspricht sich dadurch bessere Lösungen für die Stadt. Die Probe aufs Exempel könnte beim Thema Parkhaus gemacht werden. Hierin zeigt sich bislang das Dilemma in Rottweil. Offensichtlich aufgrund anderer Projekte mit den Kräften nahe am Ende hat es die Stadtverwaltung weder geschafft, ein gutes Konzept zu liefern, noch im Vorfeld alle Beteiligten (Anwohner, Bürger, Innenstadthändler und Behörden) zusammenzubringen. Eine fest verankerte Bürgerbeteiligung kann helfen. Natürlich ist sie kein Ersatzparlament. Sie wäre ein Instrument, bei schwierigen Sachverhalten Verstand und Know-how vieler zu bündeln. Wie das aussehen könnte, darüber sollte der Gemeinderat eine ausführliche Debatte führen. Das würde sich lohnen.