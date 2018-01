Rottweil "Ich werde als Ingenieurin arbeiten"

Kommen wir zu Ihrer Schulzeit. Warum hatten Sie sich für das TG in Rottweil entschieden?

Ich habe in der Realschule bemerkt, dass ich mehr technisch interessiert bin. Dort habe ich auch das Wahlfach Technik belegt – ebenfalls als das einzige Mädchen. Und Rottweil war gut erreichbar für mich, weil die Bus- und Bahnverbindungen gut sind. Zudem ist eine gute Freundin von mir ebenfalls auf die Erich-Hauser-Gewerbeschule (EHG), da ihr Freund auch an der EHG war. Von ihr habe ich eigentlich so wirklich von der EHG erfahren und habe mich dann auch nicht weiter nach anderen Schulen umgesehen.

Wie waren Ihre Erfahrungen am TG?

Meine Erfahrungen und Erlebnisse waren stets positiv an der EHG. Mit meiner Klasse war ich rundum zufrieden. Wir waren zwar nur ein kleiner Haufen, dafür haben sich allerdings alle gut verstanden.

Hat die Schule Ihren Werdegang beeinflusst?

Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich auf die Idee gekommen wäre, Elektrotechnik zu studieren, ohne die Erfahrungen auf dem Technischen Gymnasium. Außerdem habe ich von der Ausbildung am TG profitiert. Ich habe drei Jahre mehr Zeit bekommen, um meine Berufswahl zu treffen. Ich habe die nötige Qualifikation zum Studieren erhalten. Und ich habe mich mehr mit den verschiedenen Bereichen der Technik befasst und habe so für mich entdeckt, in welche Richtung ich denn gehen möchte.

Das TG ist ja eher als "Jungs-lastig" bekannt. Wie war das bei Ihnen?

Ich war das einzige Mädel in der Klasse, aber die Jungs haben mich auch gut aufgenommen und mich stets mit eingebunden. Auch mit vielen Personen aus den anderen Klassen habe ich mich gut verstanden und so konnte ich auch weibliche Kontakte pflegen.

Gibt es eine Erfahrung am TG, die Sie gern in Erinnerung behalten möchten?

Ja, vor allem die Donau-Fahrt war echt was Gutes. Aber auch mit der Klasse. Alle haben sich immer gegenseitig unterstützt. Und wenn man Probleme hatte, waren die Lehrer immer für einen da und haben das noch einmal erklärt. Und das ist halt nicht selbstverständlich. (Anmerkung der Redaktion: Die Donaufahrt ist eine Bootstour auf der Donau, die jedes Jahr mit den Einstiegsklassen durchgeführt wird.)

Und nochmal zu Ihrer Zukunft. Haben Sie schon genauere berufliche Vorstellungen?

Noch nicht wirklich. Ich weiß jetzt, dass ich das Studium mache und danach meinen Bachelor-Abschluss. Damit werde ich als Ingenieurin arbeiten. Aber in welchen Bereichen, weiß ich jetzt noch nicht. Im Laufe meines Studiums wird das klar. Die Fragen stellte Sergei Fedorov.