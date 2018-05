Rottweil Hubert Jauch gewinnt das erste Quartal

Am ersten Spieltag in der Oberliga Süd am 21. April belegte der 1. Skat Club Rottweil mit 6:3 Punkten den vierten Tabellenplatz. Am zweiten Spieltag am 5. Mai wieder mit 6:3 Punkten den dritten Tabellenplatz, Punktgleich mit Platz zwei. Es spielten Heico Bauser, Thomas Haller, Hubert Jauch, Axel Macher und Ralf Messner.