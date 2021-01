Buchvorstellung Die Rottweiler Fasnet aus Sicht einer Achtjährigen

In detailgetreuen Bildernwird Fasnet lebendig

Einmal mehr hat die Stettener Künstlerin Silke Mager, die für ihre Fasnetsmotive bekannt ist, die Geschichte in ihrem ganz eigenen, sehr detailgetreuen Stil, illustriert und Anna und ihrer Familie wieder ein Gesicht gegeben.

Mit und durch ihre Bilder kann man wunderbar eintauchen und sich auf spannende Zeitreise ins mittelalterliche Rottweil begeben. "Da mich die Rottweiler Fasnet, die Kleidle und die Larven, schon seit vielen Jahren beschäftigen und faszinieren, war es ein besonderes Vergnügen, die Anfänge der Fasnet, wie wir sie heute kennen und lieben, in Bildern festzuhalten – zumindest meine Vorstellung davon", sagt Silke Mager.

Die Autorin Stefanie Siegmeier liebt Rottweils Geschichten und Geschichte und greift sie in ihren Zeitungsartikeln, aber mittlerweile auch in Büchern immer wieder gerne auf. "Es ist toll, dass es noch immer Neues zu entdecken gibt. In die Geschichte unserer Stadt einzutauchen ist immer eine spannende Spurensuche", betont sie. So hat sie sich im vergangenen Jahr in ihrem Buch "Im Energiefeld des ehemaligen Pulverlochs" nicht nur mit der jüngsten Geschichte des Neckartals befasst, sondern hat auch einen kleinen Wanderführer mit Entdeckungstouren in und um Rottweil herausgegeben, sowie eine Stadtrallye für Kinder. Im November ist dann die erste Anna-Geschichte erschienen, die nun in "Hobelspän‘ und Firnisduft" ihre Fortsetzung findet. n Das Buch gibt es bei den Autorinnen sowie in den Rottweiler Buchhandlungen, in der Galerie Dyma (bitte vor Abholung anrufen), in der Confiserie Graf, bei der Metzgerei Meier und in der Linde-Post in Horgen zu kaufen.