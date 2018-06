Rottweil Historische Karten in der Jugendherberge

Rottweil. Kartenspiele sind eine große Leidenschaft von Rosa Deck. Seit 1970 sammelt sie Spielkarten aller Art. Ihr Fundus ist weitreichend. Einblicke in die Raritäten gewährt sie am Freitag, 8. Juni, im Rahmen einer Ausstellung. Ausstellungseröffnung ist um 19.30 Uhr in der Jugendherberge in Rottweil.