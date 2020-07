Rottweil Hintergrund von Schlägerei an Friedrichsplatz noch unklar

Zwischen den jungen Männern im Alter von 18 bis 22 Jahren und den Mitarbeitern in einem Schnellimbiss kam es am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Beschäftigten des Imbisses erlitten dabei leichte Verletzungen, weswegen sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Die an dem Streit beteiligten vier jungen Männer verließen den Imbiss, bevor zwei Polizeistreifen eintrafen. Sie stellten sich laut Polizeimitteilung wenig später der Polizei. Auch sie waren leicht verletzt worden.