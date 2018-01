Rottweil "Hier findet ein Umdenken statt"

Sie ging auch auf die AfD ein: "Die Sprache im Bundestag hat sich in wenigen Wochen verändert." Da sei eine Verrohung zu spüren, und jedes Thema werde so hingedreht, dass es am Ende um die Flüchtlinge gehe. Das bestätigte auch Landtagsabgeordnete Martina Braun. Sie berichtete aus der Landeshauptstadt: Man werde mit dem Rekordhaushalt in Schulen, Straßen und den Schuldenabbau und damit in die Zukunft investieren. Außerdem in den sozialen Wohnbau, der auch im ländlichen Raum nötig sei, und in die bedrohte Biodiversität. Viel Beifall gab es für die Politikerinnen, aber auch für die beiden Musikerinnen von "two of us", Hélène und Mimi Marcel, die den Abend mit Gesang und Gitarre umrahmten.