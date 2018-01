Rottweil "Hezelkessel" sorgt für Gesprächsstoff

Rottweil. Die Betreiber des "Hezelkessels" haben’s mal wieder geschafft. Sie sind im Gespräch. Nicht Schmutz oder Lärm sind diesmal der Stein des Anstoßes, sondern ein recht geschmackloses Logo, das für den Besen an der kommenden Fasnet warb. Darauf zu sehen ist neben dem Schriftzug "Hezelkessel goes Hezelfessel – Hart aber fair" ein durchgestrichenes Piktogramm mit einem Federahannes beim Liebesspiel mit einer weiblichen Person und dem Hinweis: Eintritt erst ab 18 Jahren.

Was haben sich die Betreiber denn dabei gedacht? Tobias Kallasch, der die Räumlichkeiten der Fahrschule Hezel an der Fasnet zur Verfügung stellt, versteht die Aufregung nicht.

"Ich habe da kein Problem", sagt er am Telefon. Nachdem das Logo von den Besenbetreibern auf deren Facebook-Seite gepostet und auch mehrfach geliked worden war, hatte sich ein Leser unserer Zeitung an uns gewandt, mit der Bitte, nachzuhaken, ob die Besenbetreiber denn nun tun dürften, was sie wollten. Immerhin seien auch genügend Kinder und Jugendliche an der Fasnet unterwegs, die dieses Logo – womöglich noch großflächig auf einem Banner an der Fahrschule – zu Gesicht bekommen müssten.