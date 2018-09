Rottweil Herantasten, kennenlernen, eintüten

In den vergangenen Jahren habe es von Seiten der Unternehmen einen enormen, branchenübergreifenden Zuwachs an Stellenzugängen gegeben, erklärt Norbert Bihler. "Man spürt den Fachkräftemangel, und das nicht nur im Handwerk."

Persönlich überzeugen

Um dem entgegenzusteuern, arbeite man beim Jobcenter mit der Förderung von Um- und Weiterbildungen, auch innerhalb von Unternehmen. "Mit der Jobbörse haben wir nun eine Plattform für den intensiven Austausch zwischen Arbeitgebern und -nehmern geschaffen. Idealerweise entwickeln sich aus den heutigen Erstgesprächen dann langfristige Kontakte und letztlich ein Arbeitsverhältnis", erklärt der Teamleiter.

Serkan Simsir, Betriebsleiter im Bereich Personal/QM beim Logistikunternehmen Kep in Rottweil, ist schon zum wiederholten Mal bei der Jobbörse zu Gast. "Wir stehen in engem Kontakt mit der Agentur für Arbeit und schaffen viel miteinander. Auch heute hatte ich schon einige Interessenten, die sich bei uns am Stand über die Arbeitsmöglichkeiten informiert haben", sagt Simsir. "Wenn einer oder zwei der potenziellen Neuzugänge am Ende hängen bleiben und sich bewerben, dann hat sich die Sache schon gelohnt."

Vermittlungskräfte von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter stehen mit Rat und Tat zur Seite. "Für die Unternehmen ist die Jobbörse eine Alternative zum sonst üblichen schriftlichen Vermittlungsverfahren, für die Bewerber eine echte Chance, im persönlichen Kontakt zu überzeugen", sagt Norbert Bihler.