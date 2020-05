Rottweil Helios-Klinik: Neue Wege für werdende Eltern

"Schwangerschaft und Geburt sind ganz besondere Erlebnisse für werdende Eltern. Es kommen aber auch viele Fragen auf, vor allem in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Wir sind an der Seite der Familien und unterstützen sie ab sofort auch in digitaler Form", sagt Jan Oliver Kaufhold, Chefarzt der Frauenklinik in der Helios Klinik. Gemeinsam mit der Hebammengemeinschaft Rottweil lädt Kaufhold nun zur digitalen Version des Informationsabends ein. Alle Interessierten haben im Live-Chat die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an das Team der Geburtshilfe zu richten und sich anhand einer Präsentation einen ersten Eindruck von den Räumlichkeiten zu verschaffen. "Wir möchten die Eltern umfassend informieren und einen Einblick in unseren Kreißsaal und in die Mutter-Kind-Station geben. Und natürlich beantworten wir auch gerne Fragen im Chat", sagt der Chefarzt.

"Wer teilnehmen möchte, braucht nur ein internetfähiges Gerät, also ein Tablet, einen Laptop oder sein Smartphone." Über einen Link, der auf der Webseite der Helios Klinik Rottweil zu finden ist, können werdende Eltern über Skype an der Veranstaltung teilnehmen. Das lässt sich übrigens auch vorher testen; der Link ist bereits aktiv. Die erste digitale Informationsveranstaltung für werdende Eltern findet am Dienstag, 2. Juni, um 19 Uhr statt. Den Link zur Skype-Veranstaltung gibt es auf der Internetseite der Geburtshilfe unter www.helios-gesundheit.de/geburt-rottweil. Auf dieser Seite gibt es zudem einen 360-Grad-Rundgang durch die Räumlichkeiten.