Rottweil Helios Klinik bereitet sich auf "Worst Case" vor

Eingangskontrolle einzig logischer Schritt

Ein Appell an die Menschen, die Besuche bestmöglich einzuschränken, brachte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. "Wir hatten zunächst sehr gute Erfahrungen mit dem eingeschränkten Besuchsverbot gemacht, am Wochenende aber feststellen müssen, dass viele Menschen noch immer sehr leichtfertig sind und das Thema der sozialen Distanz weder privat noch in der Klinik ernst nehmen", so Schneider. Folglich war der einzige logische Schritt, um eine Virus-Einschleppung von außen zu verhindern, eine Eingangskontrolle.

"Menschen mit Vorerkrankungen sind einem viel höheren Risiko ausgesetzt, dass eine Covid-19-Infektion bei ihnen einen schweren Verlauf nimmt", erklärt Schneider. Ins Haus dürfen neben dem Personal derzeit nur Patienten, die einen Termin haben oder ein Notfall sind. "Sie kommen dann alleine, die Begleitperson muss draußen bleiben."

Ausnahmen bei Gebärenden und bei Sterbebegleitung

Die Sorge, dass sterbende Angehörige dadurch nicht mehr verabschiedet werden können und werdende Mütter im Kreißsaal auf sich allein gestellt sind, kann Schneider jedoch ausräumen. "Ausnahmen gibt es nur bei werdenden Vätern und bei Patienten, die eine Sterbebegleitung benötigen."

Um trotzdem den Kontakt zwischen Erkrankten und Angehörigen zu gewährleisten, gibt es auf jeder Station ein Telefon, das für Auskünfte zu den Patienten erreichbar ist, jedoch müssen vorher ein fester Ansprechpartner und ein Passwort vereinbart werden. Ein solches benötigen auch Patienten, die eine der externen Praxen in der Helios-Klinik aufsuchen möchten.

Während Gefahrenquellen von draußen ferngehalten werden, bereitet man sich drinnen auf den worst case vor. "Die gesamte Belegschaft tut gerade alles, was möglich ist, um sich auf eine Situation einzustellen, die für uns vollkommen neu sein wird", sagt der ärztliche Direktor. Es gelte, zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung schwer verlaufender Corona-Erkrankungen zu schaffen.

Klinik wird derzeit leergeräumt

Die Helios-Klinik Rottweil verfügt über 275 Betten. Zwei Zimmer auf der Intensivstation sind als Isolierzimmer festgelegt. 2019 wurden rund 11.100 Patienten in der Helios-Klinik Rottweil stationär behandelt. Momentan befinden sich keine bestätigten Corona-Fälle dort. Trotzdem wird die Klinik sukzessive leergeräumt. Man verhalte sich analog zu einem Katastrophenalarm-Szenario, für das es in jeder Klinik Notfallpläne gebe, so Schneider. "Wir schulen unser Personal, auch zum Umgang mit Beatmungsmaschinen, wir sagen unnötige Operationen ab, die unsere Intensivkapazitäten binden könnten, wir lassen das Haus quasi leer laufen, so gut es geht und wo es medizinisch zu vertreten ist."

So werden alle Eingriffe verschoben, wenn davon auszugehen ist, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne die Versorgung auskommen können. Was keinen Aufschub duldet, wird zügig vorgenommen, "um die Kapazitäten, die wir momentan noch haben, zu nutzen". Der OP-Plan werde täglich nach diesen Kriterien geprüft, sagt Schneider. So habe man die Patientenzahl schon deutlich reduzieren können.

Medizinische Notfälle sind weiter ausgenommen

Die Sorge mancher Bürger, nach einer Operation oder einer Schwangerschaft deutlich schneller entlassen werden, um Platz für Corona-Infizierte zu schaffen, möchte Schneider ausräumen. "Das passiert immer jeweils dann, wenn es aus medizinischer Sicht sinnvoll ist. Daran hat sich nichts geändert. Die Liegezeiten sind in der heutigen Zeit ohnehin viel kürzer als früher". Zudem werden an die Angehörigen älterer Patienten, die keine Akutfälle mehr sind, appelliert, zu Hause Möglichkeiten zur Pflege zu schaffen, da diese Plätze im Krankenhaus immer knapper würden.

Nach wie vor angenommen werden medizinische Notfälle. Unter den aktuellen Patienten seien schon heute viele mit Infektionskrankheiten, die isoliert liegen müssten, etwa mit Influenza oder dem Norovirus. "Die Frage ist eher, wie viele dieser Infizierten irgendwann gleichzeitig bei uns ankommen und wie schwer deren Krankheitsbilder sind", gibt Lars Alexander Schneider zu bedenken. "Diese Frage kann momentan niemand beantworten."

"Übung und Training geben Sicherheit"

Entsprechend angespannt sei die Situation im Krankenhaus, berichtet der Arzt. Niemand wisse, wie schnell sich das Virus ausbreiten werde und wie viele und wie schwer erkrankte Patienten dann in der Klinik betreut werden müssen. "Wir schützen uns durch Sicherheitskleidung und üben gezielt mit dem Personal, zum Beispiel, wie man diese so auszieht, dass man sich nicht selbst infiziert." Man übe den Katastrophenfall intensiv. "Übung und Training geben Sicherheit", sagt Schneider.

Für das Krankenhaus werde am Ende nicht die absolute Gesamtzahl der Fälle am Jahresende von Bedeutung sein, sondern die Frage, wie viele der Infizierten binnen kurzer Zeit auf einmal in die Helios-Klinik kommen. Dazu, diese Befürchtungen zu minimieren, könne jeder beitragen, indem er sich an die Vorgaben zur sozialen Distanzierung und persönlichen Hygiene halte. "Nehmen Sie die Lage ernst! Wenn die Menschen sich jetzt vernünftig verhalten, können wir die Kurve verlangsamen und damit die Behandlungskapazitäten nicht überreizen. Es kommt auf alle an", macht Schneider klar, denn wie gut man vorbereitet ist, wird sich erst richtig zeigen, wenn und falls der Ernstfall eintritt.