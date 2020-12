Rottweil Helios-Chefin Koch verlässt Rottweil

Tobias Grundmann ist seit 2017 bei Helios und sammelte zuvor in anderen Krankenhäusern Erfahrungen. In seiner vorigen Position habe er die Etablierung neuer Fachabteilungen gesteuert, Baumaßnahmen begleitet und die medizintechnische Ausstattung vorangetrieben.

Ein Wechsel mitten in einer kritischen Zeit. Auf die Corona-Lage angesprochen betont Schmider, dass Ärzte und Pfleger in täglicher Abstimmung seien und man die Zeit bis zum Antritt des neuen Leiters gut überbrücken könne. In diesem Zusammenhang sei Cornelia Kochs Engagement während der ersten Pandemie-Welle hervorzuheben, als es galt, rasche Lösungen für neue Herausforderungen zu finden.