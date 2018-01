Rottweil Helios-Chefarzt Schneider in Ulm zum Professor ernannt

Schneider ist seit fast zwei Jahren im Rottweiler Krankenhaus als Chefarzt tätig. Mit ihm hatte die Helios-Klinik Rottweil 2016 das medizinische Leistungsspektrum um eine Klinik für Dermatologie und Dermatochirurgie erweitert. Zuvor war er lange Jahre als Oberarzt und Koordinator des Hauttumorzentrums am Uniklinikum Ulm tätig gewesen.

Lars-Alexander Schneider steht seit 2016 auf der Focus-Liste der besten Mediziner Deutschlands. Schon seit 1999 engagiert er sich in seinem Fachbereich akademisch in Forschung und Lehre. 2010 habilitierte er sich an der Universität Ulm im Fach Dermatologie und Venerologie aufgrund seiner Qualifikationen in Wissenschaft und Lehre.

Neben der Krankenversorgung engagiert sich der Mediziner seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Forschung – hier mit breitem Schwerpunkt auf Hautalterung, Photobiologie und klinischer Erforschung von bösartigen Hauterkrankungen. Die Ergebnisse dieser Projekte sind in mehr als 90 namhaften Publikationen veröffentlicht worden. In Anerkennung dieses Engagements hat die Universität Ulm dem Rottweiler Chefarzt nun die Bezeichnung eines außerplanmäßigen Professors verliehen.