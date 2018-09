Rottweil Heiß und belebend wie Mocca

Rottweil. Das aktuelle Programm des Saxofonisten und Weltenbummlers "Mocca Swing" feiert seine 30-jährige Erfahrung als World Music-Künstler und Komponist voller Reife und Inspiration, das heißt Musik, heiß und belebend wie ein kräftiger Mocca. Mulo Francel ist bekannt als kreativer Wirbelwind des Ensembles Quadro Nuevo. Seit vielen Jahren bereist der Echo-Preisträger die Länder dieser Erde.

Seine Musik nährt sich von den Begegnungen mit den Menschen, ihren Kulturen, ihren Mythen: die spontane Improvisationskraft des Jazz, hypnotisierende Oriental Grooves, Melodien eines fast schon verklungenen Italiens, Tango und karibische Lebensfreude. Mocca Swing zeigt ein erstaunliches Talent des hochaktiven Konzert-Künstlers, scheinbar Gegensätzliches zu verbinden.

Hier bildet Francel mit dem aus Armenien stammenden Funken sprühenden David Gazarov am Piano einen schillernden Klangkörper, der die Unterschiede zwischen U- und E-Musik, zwischen zeitgenössischem Jazz, Klassik und Weltmusik überwindet. Robert Kainar agiert sensibel am Schlagzeug, ist einer der kreativsten Musiker der österreichischen Szene und bereichert das Ensemble des Jedermann in Salzburg.