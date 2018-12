Rottweil Heiligabend gemeinsam gefeiert

Paul Gerstner mit der Gitarre und Irina Balabir am Keyboard begleiteten die Weihnachtslieder, die von allen ganz andächtig gesungen wurden. Eine meditative Besinnung zur Weihnachtsgeschichte, die von Sigrun Mei vorgetragen wurde, sowie weihnachtliche Texte, gelesen von Heide Friederichs, brachten die Menschen mit dem Wunder der Heiligen Nacht in Berührung. Danach servierte das Team aus AWO-Mitarbeitern und "Kirchenleuten" an den festlich gedeckten und weihnachtlich geschmückten Tischen das Festessen, zubereitet von der Wärmestube.

Zum Schluss bekam jeder Gast noch ein liebevoll verpacktes Weihnachtsgeschenk.