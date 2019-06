Rottweil Heftige Kritik an Klima-Demonstranten

Vergangenen Freitag hatten zwischen 80 und 120 Demonstranten die Rottweiler Hochbrücktorstraße ab 12.30 Uhr blockiert und den Verkehr in der Innenstadt damit für etwa eine halbe Stunde lahmgelegt, ehe sie sich in der Fußgängerzone auf den Boden legten und wenig später vor dem Rathaus das Wort ergriffen.

Was die Demonstranten damit auf jeden Fall erreicht haben, ist eine starke Reaktion – in beide Richtungen. So hagelt es vor allem Kritik für die überwiegend jugendlichen Demonstranten –­ Stichwort Doppelmoral. So kommentiert Ron Da D. auf Facebook etwa: "Lustig, dass Menschen ohne Job und Führerschein sich für etwas einsetzen, wovon sie keine Ahnung haben. iPhone in der Tasche läuft mit Luft und Liebe?". "Nie gearbeitet, kein Plan von der Welt bzw. der Wirtschaft/System. Ich kann nur hoffen, dass die Schüler irgendwann aufwachen", schlägt Karsten J. in dieselbe Kerbe. Und Katja W. schreibt: "Und wie viele von diesen Wonneproppen fliegen in den Pfingsturlaub? Wie viele verzichten auf’s Handy?".

Auch die Eltern stehen in der Kritik. Und ihnen wird nicht nur schlechte Erziehung vorgeworfen: "Ich hab nen Aktionsvorschlag: Morgens vor Schulbeginn und mittags nach Schulschluss im Schulzentrum gegen Elterntaxis demonstrieren und die Eltern aufklären, was das ganze soll", schreibt Carmen Jäger etwa.