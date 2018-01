Rottweil Hecken und Container brennen

Kreis Rottweil/Zollernalbkreis (cor). In der Mehrzahl handelte es sich laut Mitteilung der Polizei um kleinere Brände, die in der Folge des Silvesterfeuerwerks entstanden sind. In Aichhalden, Deißlingen, Rottweil, Balingen, Emmingen-Liptingen und Dotternhausen fingen jeweils Thuja-Hecken durch Silvesterknaller Feuer. Durch das unachtsame Entsorgen von abgebrannten Feuerwerkskörpern gerieten in Bad Dürrheim, St. Georgen, Schönwald, Tuningen, Hechingen und VS-Schwenningen Mülltonnen in Brand. Auch in Sulz brannte eine Restmülltonne.

In Schramberg warf ein Unbekannter am Neujahrstag gegen 2 Uhr einen angezündeten Feuerwerkskörper in einen Briefkasten der Post. Die Briefe entzündeten sich, die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz.

Der Brand eines Altkleidercontainers in Deißlingen geht auf das Konto von bislang unbekannten Tätern. Gegen 22.45 Uhr wurde der Polizei der brennende Container in der Mühlstraße gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch die Einwurfklappe ein angezündeter Feuerwerkskörper in das Innere des Containers geworfen.