Rottweil Hechinger Betrieb übernimmt ÖPNV

Unterstützung noch bis Jahresende

Mit dem Betriebsübergang auf die neuen Eigentümer könne man sicherstellen, dass die alteingesessenen Bus- und Taxibetriebe Omnibus Fischinger, Stadtbus Rottweil und City-Taxi auch weiterhin als mittelständische Unternehmen in Familienhand geführt würden und die langjährige und erfolgreiche Verkehrserbringung für den ÖPNV in Rottweil und im Umland nachhaltig fortgeführt werde. Hans und Waltraud Keller werden noch bis zum Jahresende die neuen Eigentümer unterstützen und den Übergang begleiten.

Die Mitarbeiter wurden am Mittwochabend in einer Betriebsversammlung über den Eigentümerwechsel informiert.

Für die Hechinger Verkehrsbetriebsgesellschaft (HVB) Wiest und Schürmann bedeutet das unternehmerische Engagement in Rottweil einen Lückenschluss. Seit 20 Jahren ist der ÖPNV-Spezialist im Stadtverkehr in Villingen-Schwenningen aktiv, seit zweieinhalb Jahren ebenso in Donaueschingen.

Darüber hinaus werden Linienverkehre im Zollernalbkreis und im Raum Reutlingen und Tübingen bedient. Mit der Übernahme der Bus- und Taxiunternehmen von der Familie Keller dehnt die Unternehmensgruppe Wiest und Schürmann ihren Wirkungskreis nun auch auf die Stadt und den Landkreis Rottweil aus.

Wiest und Schürmann blicken auf eine lange Familientradition zurück. Schon seit 1928 sind sie am Markt. Mit dem Einstieg von Jörg Schürmann in die Unternehmensleitung vollzieht sich ein Generationswechsel. Er gehört – wie auch Frank Wiest – der dritten Generation der Unternehmerfamilie an. Frank Wiest ist zudem seit mehreren Jahren Geschäftsführer sowohl im Hechinger Betrieb als auch bei der Stadtverkehr GmbH und Co. KG in Villingen-Schwenningen.

Konzept der "Mobilität aus einer Hand"

Die bisherige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rottweil VVR, den Schulen, dem Landkreis und der Stadt Rottweil wollen die beiden neuen Eigentümer fortführen, betonen sie. Ebenso wollen sie am Konzept der "Mobilität aus einer Hand" festhalten.

Die Mobilitätskonzepte der Zukunft trennten nicht mehr wie bisher zwischen Individualverkehr und ÖPNV. Vielmehr gelte es, den Menschen Mobilität in einer umweltgerechten, kostengünstigen und leicht zugänglichen Form anzubieten, so Jörg Schürmann. "Dank der einmaligen Kombination aus Stadtbus, Überlandverkehr, Taxi- und Mietwagenbetrieb unter einem Dach können wir dies in Rottweil bereits heute darstellen."

Auch bei den Fahrzeugkonzepten setzt die Stadtbus Rottweil GmbH auf zukunftssicher Technologien. So nahm das Unternehmen im Mai 2019 den erste Elektrobus im Landkreis Rottweil in Betrieb. Und auch die Busanhängerzüge sind in der Region einmalig. Zu Stoßzeiten während des Schul- und Berufsverkehrs kommen dabei normale Linienbusse mit speziellen Personenanhängern zum Einsatz.