Rottweil Hauser-Unternehmen splittet sich auf

In der Reise- und Personenbeförderungsbranche kündigt sich eine Zäsur an. Die drei Rottweiler Verkehrsunternehmen Stadt-Bus, City-Taxi und Omnibus Fischinger firmieren nicht mehr unter dem Dach des Hauser-Unternehmens. Für Dezember ist der Umzug in die neue Betriebsstätte geplant.

Rottweil. Das Wort von einer Ära ist hier nicht zu hoch gegriffen. Seit Jahrzehnten sind die Verkehrsunternehmen von Hans und Waltraud Keller eine führende Größe im lokalen und überregionalen Personennahverkehr (ÖPNV). Unter dem Dach der Hauser-Marke wird neben dem ÖPNV der Bereich Touristik betrieben, der ebenfalls über die Jahre zunehmend an Bedeutung gewann.

Im Zuge der geplanten Übergabe des Gesamtunternehmens an die nächste Generation kommt es zu einer Aufsplittung. Hans und Waltraud Keller übernehmen die ÖPNV-Sparte in Eigenregie. Zurzeit wird ein Betriebshof hinter der Hauser-Tankstelle auf dem Berner Feld fertiggestellt. Der Umzug ist für Dezember geplant. Sohn Axel Keller führt die Touristik-Sparte Omnibus-Hauser und Hauser-Reisen fort und will diese unter anderem mit einem Hotelneubau und einem neuen Reisezentrum erweitern (wir berichteten mehrfach).