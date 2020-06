Rottweil Hauser startet wieder Reiseangebote

Unternehmen kommt Kunden entgegen

Sollte eine vorzeitige Rückkehr aufgrund von erneuten Reisewarnungen notwendig sein, will die Firma die komplette Organisation und Kostenübernahme für eine Rückholaktion übernehmen. Das Unternehmen äußert in der Mitteilung, es garantiere die Durchführung mit seinen Fünf-Sterne-Bussen und verzichte nach wie vor auf den Einsatz von Sub- und Partnerunternehmen – damit solle die Einhaltung der hohen Hygieneansprüche gewährleistet werden. Als zusätzliche Leistung sei bei nahezu allen Reisen das Verpflegungspaket ohne Aufpreis enthalten.

Zentrales Element des Bausteins "sicher reisen" sei den Firmenangaben zufolge ein Hygienekonzept, das in enger Zusammenarbeit mit Behörden und den Hygiene-Experten eines unabhängigen Instituts erarbeitetet worden sei – dafür werde das Unternehmen zertifiziert.

Anzahl der Passagiere stark reduziert

Dabei sei die Anzahl der Passagiere an Bord stark reduziert. Die kleinere Gruppengröße sorge für größere Abstände im Bus und steigere das Reiseerlebnis. Bei Hauser sei seit jeher ein Team auf Reisen unterwegs – neben dem Chauffeur sei in diesen Zeiten insbesondere der Fahrtbegleiter ein Garant für die Sicherheit an Bord und die Umsetzung des Konzeptes. Der Fahrtbegleiter reinige mehrfach täglich den Reisebus, kümmere sich um die Einhaltung der Hygienevorgaben und sei für den Bordservice zuständig.

Auch dabei würden die Corona-Anforderungen mit Mundschutz, Handschuhen und anderem umgesetzt – dadurch könnten überfüllte Raststätten gemieden werden. Bei Ausflügen setze der Reiseanbieter aus Rottweil auf Audio-Sets, um auch bei Führungen die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten.

"Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme unseres Reiseangebots und sind überzeugt, mit unserem neuen Konzept die richtigen Antworten auf die aktuelle Situation gefunden zu haben. Seit über 70 Jahren sind wir im Tourismus erfolgreich, weil für uns immer die Sicherheit und das Vertrauen unserer Reisegäste und Mitarbeiter an erster Stelle stehen", so Geschäftsführer Axel Keller. Seit über 70 Jahren dreht sich bei Hauser alles ums Reisen. Als 1948 Pius Hauser das Unternehmen mit einem einfachen Lastwagen gründete, habe er sicher nicht geahnt, was sich später daraus entwickeln sollte. Hauser zählt sich heute zu den größten Reiseveranstaltern Baden-Württembergs – jährlich nähmen über 40 000 Gäste an Hauser-Reisen teil. Das Unternehmen beschäftige über 180 Mitarbeiter und greife auf eine Busflotte von 20 Bussen zurück – sie gelte als eine der modernsten Busflotten Deutschlands, so das Unternehmen. Neben Kreuzfahrten sei Hauser bekannt für sein Programm an Flug-Busreisen.