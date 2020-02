Rottweil Handwerk setzt auf Flüchtlinge

Die positive Entwicklung der Ausbildungszahlen gelte für alle fünf Landkreise des Handwerkskammerbezirks. Den stärksten Zuwachs verzeichnet der Landkreis Konstanz mit einem Plus von 9,1 Prozent. Doch auch in den Landkreisen Rottweil (6,8 Prozent), Tuttlingen (6 Prozent), Waldshut (3,4 Prozent) und im Schwarzwald-Baar-Kreis (2,7 Prozent) wurden mehr neue Lehrverträge abgeschlossen als im Vorjahr.

Von den Zuwächsen profitiere insbesondere das Bau- und Ausbaugewerbe mit einem Plus von 14,1 Prozent. In den Bereichen Elektro und Metall sowie Gesundheit und Chemie seien jeweils 6,8 Prozent mehr neue Azubis gefunden, in der Berufsgruppe Holz 4,3 Prozent. Deutlich zurückgegangen sei die Zahl der neuen Auszubildenden dagegen im Nahrungsmittelhandwerk (19,2 Prozent) und in den Kaufmännischen Berufen (28,6 Prozent). n www.hwk-konstanz.de/lehrstellenboerse.