Rottweil Handwerk freut sich über Nachwuchs

Kreis Rottweil. Beim Treffen in der Bildungsakademie Rottweil konstatierte Kreishandwerksmeister Andreas Frank vor den Obermeistern der Innungen, dass es zum Jahresende 2017 mit 230 neuen Auszubildenden zehn mehr als im Vorjahr gegeben hat. Trotz der erfreulichen Entwicklung müsse aber jedem bewusst sein, dass das nicht reichen werde, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Bei vielen Betrieben seien die Auftragsbücher voll und die personellen Kapazitäten am Limit. Frank appelliert an die Obermeister, aktiv auf junge Menschen zuzugehen, um für das Handwerk zu werben.

Mit einer guten Ausbildung die jungen Leute nach abgeschlossener Prüfung in den Betrieben zu halten, sei eine wichtige Zielsetzung. Mit dem von der Handwerkskammer Konstanz im vergangenen Jahr an den Start gebrachten Ausbildungszertifikat "VORAUS" seien bereits über 100 Betriebe für eine besonders vorbildliche Ausbildung belohnt wurden. Auch rund 20 Betriebe aus dem Kreis Rottweil hätten die Auszeichnung erhalten. Die Kreishandwerkerschaft Rottweil werde auch eine Kooperation mit der Handwerkskammer eingehen, um gemeinsam die Nachwuchswerbung zu steigern, zum Beispiel durch mehr Messepräsenz, Workshops, Praktikumsangebote und auch Ausbildungsbotschaftern, die an Haupt-/ Werkrealschulen und auch Gymnasien Berufsbilder vorstellen und für eine Ausbildung im Handwerk werben könnten.

Dass mit dem Breitbandausbau und Wirtschaft 4.0 das schnelle pInternet auch im Handwerk zu einer festen Größe geworden ist, ist längst keine Frage mehr.