Rottweil Haft für Einbrecher und unermüdlichen Helfer

Anders beurteilte sie den jüngeren Angeklagten. Dieser habe die ihm zur Last gelegten Taten vor dem Haftrichter eingeräumt und sich bei den Opfern entschuldigt. Für ihn forderte sie eine Freiheitsstrafe von drei Jahren.

Der Verteidiger des 50-Jährigen hingegen fand in seinem Plädoyer die Beweislage gar nicht so klar. Es gebe keinen einzigen stichhaltigen objektiven Beweis gegen seinen Mandanten, dass er an den Tatorten gewesen sei. Funkzellenauswertungen seien stets problematisch. Weder an den Tatorten, noch auf der Schmuckdose seien dessen Fingerabdrücke gefunden worden. Zudem deutete der Anwalt an, dass sein Mandant an einer Depression leide, die das Gericht bei der Urteilsfindung einbeziehen sollte. Er beantragte eine Bewährungsstrafe. Der Rechtsvertreter des jüngeren Angeklagten machte darauf aufmerksam, dass sein Mandant die Taten selbst eingeräumt hatte und sie nicht etwa von der Polizei ermittelt worden seien. Zudem habe er sich bei den Einbruchsopfern entschuldigt. Auch er forderte Bewährung.

Die Strafkammer schickte die beiden Männer mit seinem Urteil dennoch wieder zurück in die Haft. Es sah den 50-Jährigen als unermüdlichen Unterstützer der Gruppe, der ihnen bei ihren Taten die Hilfe gewährte, die überhaupt zu gewähren war. Monatelang hatte er in seinem Haus Unterschlupf geboten, sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt und an den Tatorten als Gehilfe fungiert, so die Kammer in der Urteilsbegründung. Und dies sei sicher nicht ohne Gegenleistung geblieben. In zwei ihm zur Last gelegten Fällen sprach ihn das Gericht allerdings frei, da seine Anwesenheit am Tatort nicht zweifelsfrei belegt werden konnte. Er möge die Haftstrafe als Chance sehen, seine Krankheit behandeln zu lassen, um nach Verbüßung arbeitsfähig wieder durchzustarten, so der Vorsitzende Richter Karl-Heinz Münzer.

Der jüngere Angeklagte sei aktiver Einbrecher gewesen und habe die Taten eingeräumt. Hier sah das Gericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten als angemessen an.