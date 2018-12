Rottweil Häuschen akribisch zusammengebaut

Unlängst war internationaler Tag der Modelleisenbahn. So hatten auch die Stettener Modellbahnfreunde – wie viele andere Vereine nah und fern – die Pforten geöffnet, um mit besonderen Aktionen die Faszination für Modell- und Eisenbahnen am Leben zu halten. Dass diese Faszination keinesfalls nachgelassen hat, sondern dass es meist an der Zeit dafür mangelt, das haben zumindest die Stettener Besucher bestätigt. Der Anlagenbau der Modellbahnfreunde Stetten, die ihr Domizil seit einigen Jahren im Rathaus haben, geht ebenfalls nur langsam voran. Sie hätten sich gewünscht, dass die Anlage in diesem Jahr zu Weihnachten fahrbereit ist und die Züge endlich rollen können, sagt Vorsitzender Christian Eckel. Doch daraus wird wohl nichts, bedauert er. Die Schienen seien zwar verlegt und auch mit der Anlage selbst sei man recht weit, doch bis alles verkabelt und digitalisiert sei, brauche es noch Zeit, erzählt er.

n Wenn an den Weihnachtsfeiertagen die Beuter-Krippe im Untergeschoss des Rathauses ihre Pforten öffnet, möchten sich auch die Modellbahnfreunde anschließen und zum Infotag einladen. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.