Rottweil Hätte Messer-Attacke im Jobcenter verhindert werden können?

Und eine weitere Frage drängt sich auf: Hätte die Tat verhindert werden können?

Der Tatverdächtige war am Donnerstagmorgen noch am Tatort festgenommen worden. Die schwer verletzte, 50-jährige Mitarbeiterin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.