Rottweil Hängebrücke: "Wir müssen liefern"

Rottweil. Dass sich beim Bürgerentscheid im März 2017 immerhin 71,6 Prozent für die Hängebrücke aussprachen, wurde in der Debatte mehrfach in Erinnerung gerufen. Und nicht nur Günter Posselt (CDU) wird nach eigener Aussage ständig gefragt, wie weit man denn nun in Rottweil mit der Hängebrücke sei. Auch Oberbürgermeister Ralf Broß, frisch eingetroffen vom "High Tech Summit" im Neckartal, berichtete begeistert, dass die Entwicklung in Rottweil im ganzen Land mit Interesse verfolgt werde. "Die Erwartungshaltung ist groß." Testturm und Hängebrücke würde als Einheit gesehen. Jetzt gehe es darum, mit dem Ja zum Bebauungsplanvorentwurf und zur Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung das Verfahren voranzubringen.

Ein Mitarbeiter des beauftragten Planungsbüros brachte die Räte auf den aktuellen Stand des Vorentwurfs und informierte über die Ergebnisse der Gutachten: Umweltbelange, Baugrund, schalltechnische Untersuchung, Besucherlenkung – und das brennende Thema Denkmalschutz. "Der Einstieg im Bockshof ist – trotz Beeinträchtigungen – die denkmalverträglichste Variante", so seine Aussage.

Der Verkehr soll hauptsächlich über neue Parkflächen auf dem Berner Feld abgefangen werden. Zur Wegeführung der Besucher auf dem Schafwasen müsse es nochmals Gespräche geben, so Bürgermeister Christian Ruf. Hier sei eine weitere Wege-Variante im Sinne der Anwohner möglich.