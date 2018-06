Rottweil Hängebrücke: Wie ist der aktuelle Stand?

Bekommt Rottweil jetzt eigentlich die Hängebrücke? Die Frage stellen nicht nur Auswärtige immer öfter – denn für sie geht es scheinbar mit dem Projekt "längste Hängebrücke der Welt" nicht voran, und die Sache mit der Länge wird da rasch mit der Dauer bis zum Baubeginn in Verbindung gebracht. Gleichzeitig steht im Juli in Bad Wildbad die Eröffnung einer Hängebrücke an. Der gleiche Investor, Günter Eber­hardt, ist dort am Werk. Da leuchtet vielen nicht ein, warum es dort um so vieles schneller geht und hier kein Fortschritt zu bemerken ist. Indes: Die Vorzeichen sind völlig unterschiedliche, denn in Rottweil wurde mit Blick auf die Rechtssicherheit der Weg des Bebauungsplanverfahrens gewählt – und das kostet Zeit.

Die Besonderheit

Was das Rottweiler Vorhaben so besonders macht: Es wäre nicht nur die längste Hängebrücke der Welt, sondern vor allem eine, die in eine Innenstadt führt. Dass es sich dabei um die älteste Stadt Baden-Württembergs handelt, lässt die größten Stolpersteine erahnen. "Der Denkmalschutz ist ein hochsensibles Thema", sagt Bürgermeister Christian Ruf. Er hat Verständnis, dass die Leute ungeduldig sind und sich fragen, was da eigentlich in Sachen Hängebrücke passiert. Gleichwohl ist er nicht nervös, denn Ruf weiß, dass es Schritt um Schritt vorangeht, dass das Projekt nicht ins Stocken geraten ist.