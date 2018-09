Rottweil Hängebrücke: Weiter Skepsis beim Thema Bockshof

FFR-Stadtrat Reiner Hils zweifelte daran, ob der in den Fotomontagen bisher filigran, "fast unsichtbar" dargestellte mittige Einstieg am Bockshof so umsetzbar sei. Seine Kollegin Elke Reichenbach befürchtet durch den weiteren Touristenmagneten ein höheres Verkehrsaufkommen in der Innenstadt. Durch ein schlüssiges Verkehrskonzept müsse zusätzlicher Verkehr aus dem Stadtzentrum herausgehalten werden. Am sinnvollsten sei, wenn die Besucher ihre Fahrzeuge am Testturm abstellen müssten.

Auch im Vorgriff auf die Planungen für die kommende Landesgartenschau sei Skepsis angebracht in Bezug auf Mobilitätslösungen und Gestaltung mit Einbindung der geplanten Hängebrücke. FFR erwarte ein Mobilitätskonzept, das die Stadt weitgehend vom Individualverkehr entlaste und eine Anbindung des Bahnhofs ins Auge fasse. Neckarauen, Hängebrücke, Bahnhofsanbindung und Testturm müssten eine ganzheitliche Lösung erfahren.