Rottweil Hängebrücke: Im Flächennutzungsplan noch "Spielräume"

So ein Flächennutzungsplan bietet nicht gerade prickelnden Stoff – er muss aber angepasst werden, wenn Großprojekte verwirklicht werden sollen, die nicht ins bisherige Raster passen. So müssen im Gebiet Esch für den Neubau der JVA 17 Hektar "landwirtschaftliche Fläche" in 17 Hektar "Sonderbaufläche" überführt werden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Etwas komplizierter ist es bei der Hängebrücke übers Neckartal: Wo bisher Grünflächen, Flächen für Wald und Landwirtschaft und Verkehrsflächen ausgewiesen sind, braucht es jetzt "sonstige Sonderbauflächen" für den "örtlichen Hauptfußweg" mit 860 Metern Länge und die zwei Brückenpfeiler mit einer Gesamtfläche von 0,07 Hektar. Außerdem wird südlich des Schafwasens eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die laut Sandra Graf vom Stadtplanungsamt für die Nebenanlagen der Brücke sowie als "Pufferbereich für Besucher" benötigt wird.

Damit ist ein weiterer Schritt getan – doch ist nun überhaupt noch eine Diskussion über den Einstieg am Bockshof möglich? Gibt es Spielraum für Verschiebungen, beispielsweise bei den Brückenpfeilern? Das wollten Hubert Nowack (Grüne) und Hermann Breucha (FWV) wissen. Karl-Heinz Weiss (FWV) betonte, dass der Brückeneinstieg am Fuß der kleinen Treppe weiter westlich der Richtige wäre. Fachbereichsleiter Lothar Huber bezeichnete die Spielräume als "ausreichend". Den Einstiegspunkt werde man "so weit wie es funktioniert" nach Westen verschieben. Der Flächennutzungsplan sei "unschärfer" als der Bebauungsplan, erklärte Oberbürgermeister Ralf Broß. Der Bebauungsplan liegt noch bis Ende der Woche öffentlich aus.