Rottweil Hängebrücke: Es geht mühsam voran

Atmosphärische Störungen weichen einem Arbeitsklima

Indes, nach den atmosphärischen Störungen zur Mitte des vergangenen Jahres haben die beiden maßgeblichen Projektpartner, Stadtverwaltung auf der einen und Investor Günter Eber­hardt auf der anderen Seite, nun ein konstruktives Arbeitsklima gefunden. Im Januar hätten, so Huber, bereits zwei Arbeitstreffen stattgefunden.

Während indes das Zweitprojekt von Investor Eber­hardt in Bad Wildbad an Pfingsten, also bis Ende Mai, weich eröffnet werden soll (die offizielle Eröffnung soll Mitte Juli folgen), brüten in Rottweil Experten über Plänen und Gutachten und darüber, was als Nächstes kommt. So soll es bald ein Gutachten zur Baugrunduntersuchung geben, so Huber. Auch habe man bereits einen Blick auf einen Vorentwurf des Bebauungsplanverfahrens geworfen. Dieser sei indes noch nicht so weit, um in einem Gremium präsentiert werden zu können. Das Touristikgutachten sei im Entstehen. Beim Verkehrsgutachten gleiche man die Daten ab. Hier gebe es die Idee, südlich des Berner Feldes Parkplätze auszuweisen.