Rottweil "Hängebrücke dient Denkmalschutz"

Der CDU-Stadtverband Rottweil bezieht klar Stellung pro Hängebrücke. Sein Argument: Das geplante Bauwerk diene sogar dem Denkmalschutz. Kritiker sehen das völlig anders. Das Landesdenkmalamt hält sich bislang bedeckt.

Rottweil. Der "Tag des Denkmals" am 9. September sei für sie ein Anlass, um den Bezug des Themas zur geplanten Hängebrücke zwischen Testturm und historischem Stadtkern herzustellen, äußert der CDU-Stadtverband.

Für die Erhaltung wertvoller Natur- und Kulturgüter sei es geradezu notwendig, den Menschen neue Zugänge zu diesen zu verschaffen, heißt es in der Mitteilung. Begründet wird die Haltung folgendermaßen: "Deshalb gebe es zunehmend Wege durch Naturschutzgebiete und Skywalks für spektakuläre Landschaftserlebnisse. So sollte auch die geplante Hängebrücke als ›Skywalk‹ für den Rottweiler Stadtkern verstanden werden, womit den Menschen ein neuer Blick auf das historische Ensemble eröffnet werde. So trage dieses Projekt zur Aufwertung des mittelalterlichen Stadtbildes bei. Verstärkt werde dieser Effekt dadurch, dass mit dem fußläufigen Zugang eine Reduzierung des motorisierten Verkehrs in der Innenstadt ermöglicht werde." Die CDU merkt an, sie verbinde auch die Hoffnung auf neue Perspektiven für die Verkehrspolitik. Nicht zuletzt stelle die Hängebrücke eine gelungene Verbindung zwischen Historie (Stadtkern) und Gegenwart (Testturm) dar.