Rottweil Hängebrücke: Ausschuss stimmt über Bebauungsplan ab

In der Sitzung wird den Räten außerdem die abschließende Kostenberechnung für den Neubau des Feuerwehrhauses vorgelegt: diese beläuft sich auf 7 797 180 Euro, was Mehrkosten von 333 000 Euro gegenüber der Berechnung 2015 bedeutet. In den Haushaltsberatungen im Januar lag die Kostenprognose bei über acht Millionen Euro.