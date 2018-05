Rottweil Hacker sind bei "Dont Spy" wohl nahezu chancenlos

Den Preis erhielten sie während der Abschlussveranstaltung beim diesjährigen Jugend forscht-Partnerunternehmen Merck aus den Händen des geschäftsführenden Vorstandes der Eduard-Rhein-Stiftung Hans-Joachim Grallert. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Für den Bundeswettbewerb hatten sich die beiden mit einem Landessieg im Fachbereich Mathematik und Informatik im März in Stuttgart qualifiziert. Zuvor hatten sie den Regionalwettbewerb in Tuttlingen gewonnen.

Neuartige Verschlüsselungstechniken schützen interne Daten: Die 17-jährige Mai Saito und der 18-jährige Lukas Ruf hatten in den vergangenen zwei Jahren der Mitteilung zufolge am SFZ Tuttlingen einen Messengerdienst programmiert, der mit einer neuartigen Verschlüsselungsmethode arbeitet. Denn wer bei der Arbeit sensible Informationen via Laptop und Smartphone kommuniziert, möchte keine ungebetenen Mithörer haben, lautete die Voraussetzung.

Ihre App "Dont Spy" berücksichtigt dabei unter anderem die Häufigkeit, mit der die einzelnen Buchstaben in der deutschen Sprache vorkommen.