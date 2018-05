Rottweil Gutes und Bezahlbares für den Teller

Rottweil. Regelmäßig schreibt auch die Stadt Villingen-Schwenningen das Catering an Schulmensen neu aus. "Zum Schuljahreswechsel wurden deshalb die Verträge an der Klosterringschule, der Gartenschule, der Bickeberg­schule und der Golden-Bühl-Schule gekündigt", erläutert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Für alle vier Schulen werde zeitnah eine Ausschreibung erfolgen.

Die Doppelstadt hoffe auf ausreichend viele und qualitativ gute Bewerbungen. Kritiker würden ohnehin lieber einen lokalen Caterer bevorzugen, der seit Jahren schon einige Schulen in Villingen-Schwenningen beliefert und offensichtlich auch den Geschmack der Schüler trifft.

Die Ausschreibung ist das eine, eine mögliche Neuausrichtung im Catering-Angebot das andere. In VS wird schon angeregt darüber diskutiert, wer denn künftig die Süppchen für die Schüler aus der Doppelstadt kochen soll. Über eine mögliche Übernahme der Essensversorgung durch einen norddeutschen Großcaterer wird spekuliert, der auch in Rottweil nicht unbekannt ist. Rektorin Gabriele Cernoch-Reich aus der Haslachschule in Villingen hat Erfahrungen mit dem bundesweiten Lieferanten. Anfangs, gibt sie zu, sei auch sie skeptisch gewesen, "doch ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen." Die Schule bezieht indes nicht ihr komplettes Angebot so. "Salat und Obst werden von einem anderen Anbieter frisch geliefert. Das ist uns einfach wichtig gewesen", so die Rektorin.