Rottweil Guter Besuch sorgt für Verlängerung

Bräunlingen/Rottweil. Die aktuelle Ausstellung im Bräunlinger Kelnhof-Museum "Am Eingang zur inneren Stadt" mit Zeichnungen und Objekten von Reinhold Ulmschneider aus Rottweil wurde so gut besucht und in der ganzen Region beachtet, dass die Laufzeit um zwei Sonntage verlängert wurde. Somit sind die Werke Ulmschneiders im neuen Jahr am 7., 14. und ein letztes Mal am 21. Januar zu sehen, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am 7. Januar ist – wie jeden ersten Sonntag im Monat - das gesamte Museum geöffnet.