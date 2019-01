Rottweil Guido Wolf und Thomas Strobl hören aufmerksam zu

Das erklärte Ziel war es schließlich, Fragen und Anregungen aus dem Publikum aufzunehmen – für die weitere Arbeit im Parlament. Wie schon beim Auftakt der Regionalkonferenzen am Vorabend in Reichenbach, als es um den ländlichen Raum und die Umwelt ging, gab es in Rottweil nicht nur mehrere Fragerunden, sondern auch anschließend die Möglichkeit, schriftlich ein Feedback zu hinterlassen.

Viel drehte sich am Montagabend in der mehr als zweistündigen Veranstaltung um die Polizei, um das Thema Sicherheit. Strobl und Wolf, Innen- und Justizminister, hatten die Bühne, sich als erfolgreiches Duo zu präsentieren, verwiesen auf zusätzliche Stellen und technische Aufrüstungen. "CDU-Politik aus einem Guss in den beiden Sicherheitsressorts hat dem Land gut getan", sagt Guido Wolf. Gleichwohl sparte der Abgeordnete aus dem Nachbarlandkreis Tuttlingen auch Bereiche nicht aus, in denen es seiner Meinung nach besser laufen müsste. Etwa beim Gefängnisneubau in Rottweil: "Das dauert alles viel zu lang", machte Wolf deutlich, dass "diese Haftplätze dringend gebraucht" würden. Im Publikum hörte da der Rottweiler Bürgermeister Christian Ruf aufmerksam zu. Für die Polizei-Hochschule in Villingen-Schwenningen hatte Strobl zuvor schon mit Blick auf den notwendigen Polizeinachwuchs eine Lanze gebrochen. Die Einrichtung bleibe die zentrale Ausbildungsstelle im Land.

Digitalisierung hört nicht beim schnellen Internet-Anschluss auf, sondern reicht ins Thema Sicherheit. Body-Cams, mit denen die Streifenbeamten in den nächsten Monaten ausgestattet würden, wie Strobl sagte, gehören da dazu. Oder die Anregung aus dem Publikum, entsprechend der Landeszentrale für politische Bildung eine Einrichtung zu schaffen, die digitale Bildung vermittelt und das Bewusstsein für Gefahren und Datenschutz schärft.