Rottweil Günstige Parkplätze? Leider nein

Doch viele, die sich hier einen neuen Parkplatz erschlossen hatten, waren enttäuscht und verärgert, als sie bei ihrer Rückkehr ein Knöllchen vorfanden. 15 Euro kostete der vermeintlich günstige Parkplatz. Dabei weist ein Schild noch darauf hin: "Nur für Einsatzkräfte".

"Der Umzug der Feuerwehr ist gerade mal eine Woche her. Es ist ja noch nicht einmal alles umgezogen", sagt Fachbereichsleiter Bernd Pfaff kopfschüttelnd. Die Beschilderung sei unverändert, und so stehe der Parkplatz am Feuerwehrhaus bis auf Weiteres nur für Einsatzkräfte zur Verfügung.

Mit Stadtbrandmeister Frank Müller sei man bezüglich des Parkens ohnehin in Gesprächen. Die Feuerwehr hatte darum gebeten, den Einsatzkräften zentrumsnahe, kostenfreie Parkplätze zur Verfügung zu stellen, damit sie im Einsatzfall schnell an die neue Feuerwache gelangen können. Bislang war das Feuerwehrhaus von der Innenstadt ja fußläufig erreichbar. Das ist nun nicht mehr so. Deshalb suche man hier noch nach Lösungen. "Dass die Einsatzkräfte bis auf weiteres dort parken können, wäre eine mögliche Lösung. Bis der Umzug komplett über die Bühne und das alte Feuerwehrhaus leer sei, werde man eine Regelung finden, ist er zuversichtlich. Bis dahin gilt: Parken nur für Einsatzkräfte.