Rottweil Gruppe genießt den Aufenthalt in Hyères

Mit den beiden Reiseleiterinnen, der ehemaligen und der aktuellen Präsidentin des Rottweiler Freundeskreis Hyères (RFH) Uta Gabler, und Margot Groß fuhren 28 Mitglieder des RFH und vier Mitglieder der Rottweiler Naturfreunde in die Partnerstadt. Dort wurden sie von Freunden vom Comité de Jumelage im Restaurant La Coupole erwartet.

Der erste Event war ein Gang über den typisch französischen Markt am Hafen, bei dem sich die Rottweiler mit Lebensmitteln für ein Picknick eindeckten. So gestärkt ging es zu einer kleinen, aber abenteuerlichen Wanderung auf dem Sentier du Littoral (Küstenweg) bei Giens. Bei einer Stadtführung durch die Altstadt lernten die Rottweiler einiges über die lange Geschichte der Stadt Hyères, die eine der ersten Städte für den Wintertourismus an der Côte d’Azur war. Bürgermeister Jean-Pierre Giran empfing die Gruppe im Rathaus. Bei einem Aperitif gab es Gelegenheit zum Austausch zwischen Deutschen und Franzosen. Als Schlechtwetterprogramm wurde nachmittags die Mine in Le Pradet besucht, in der bei einer französischen Führung, die von Gabi Mohm gekonnt übersetzt wurde, Interessantes über den Kupferabbau erfahren wurde.

Trotz des unsicheren Wetters wurde am nächsten Tag die Hyères vorgelagerte Insel Porquerolles besucht, wo von einem Teil der Gruppe das neue, innerhalb von Olivenhainen gelegene, beeindruckende Museum für moderne Kunst, die Fondation Carmignac, besucht wurde.