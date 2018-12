Rottweil Grundschüler meistern ihren großen Auftritt

Rottweil. "Show & Tell" ist an der KWS laut Pressemitteilung schon lange zu einem wichtigen Konzeptbaustein der Grundschule geworden. Hier zeigen die Kinder aus unterschiedlichen Klassen mehrere Male im Schuljahr Ergebnisse aus ihrem Unterricht. So stehen regelmäßig musikalische Auftritte, Mini-Theateraufführungen, Lieder, Gedichte, Tänze, Sketche oder kurze Vorträge auf dem Programm. Die Kinder üben sich so im Präsentieren vor der gesamten Grundschulversammlung und stärken damit ihre Kompetenzen auf vielen Ebenen. Eltern und Gäste sind eingeladen und freuen sich mit ihren Kindern.

Dieses Mal startete die Vierer-Bläserklasse mit weihnachtlichen Klängen. Unter der Leitung von Volker Basler hatte jedes Instrument einen Soloauftritt. Die Ergebnisse aus dem Zusammenspiel von Einzelunterricht der Bläserschule der Stadtkapelle mit der schulischen Arbeit im Orchester überzeugte die begeisterten Eltern.

Anschließend überraschten die Erstklässler mit einem Weihnachts-Rhythmical und einem coolen Nikolaus-Rap. Der ehemalige KWS-Lehrer Hans-Jürgen Ramm als Krankheitsvertreter hatte Freude beim Einstudieren, ebenso wie Klassenlehrerin Sandra Klaiber. Die Drittklässler präsentierten ihr turnerisches Können mit einer Akrobatik-Einlage unter der Leitung von Tobias Kanz.