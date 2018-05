Rottweil Grünes Licht für Umbau von Salinenknoten

"Durch den Bau eines zusätzlichen Auffahrastes soll der Knotenpunkt kreuzungsfrei angebunden werden. Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses ist an der bestehenden Einmündung des Auffahrastes in die B 27 gegenüber der Firma Hornbach ein Kreisverkehr geplant. Dieser Kreisverkehr soll auch der Verkehrsberuhigung der Stadteinfahrt nach Rottweil aus Richtung Deißlingen dienen", heißt es in dem Schreiben der Behörde mit Sitz in Freiburg.