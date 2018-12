Rottweil Großzügige Erbtante drückt ein Auge zu

Rottweil-Zepfenhan. Die "Schörzinger Theatertruppe" führte ihr Lustspiel "Die Erbtante aus Afrika" auf. Die Feuerwehr bot neben Kaffee und Kuchen auch ein Vesper an. Kommandant Josef Ulmschneider übernahm die Begrüßung.

Karl-Heinz Koch in der Hauptrolle des Kurt Blaumann führte ein sorgloses Leben – bisher. Für seine Vergnügungen wie Glücksspiel und Aktienspekulationen pumpte er bis dato immer seine reiche Erbtante in Afrika an. Allerdings nur mit reichlich Lügen zu seinen scheinbaren Schicksalsschlägen und erfundenen Operationen.

Seine verschwenderische Ehefrau Ulla Blaumann (Sabine Schätzle) ahnte von alledem nix. Postbotin Trine (Katrin Hermann), ihrerseits geschwätzig und äußerst neugierig, öffnete einen Brief aus Afrika und las ihn – verbotenerweise. Die in diesem Brief geschilderten Lügen waren ein gefundenes Fressen für Trine. Allerdings waren manche Informationen, beispielsweise dass Kurt Witwer ist, für die einfache Trine etwas zu viel. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Trine erzählte Ulla und den Töchtern Biggi (Lena Hermann) und Gabi Blaumann (Stefanie Rudigier) wirre Geschichten. Das einzig Wahre daran: Die Erbtante Laura kommt zu Besuch aus Afrika. Kurt war gezwungen, seine Familie in seine Lügen einzuweihen. Auf schnellstem Wege mussten nun die Töchter schwanger werden und Ehemänner gefunden werden. Mit Kissen und den Tennispartnern Dieter (Jochen Baumann) und Uwe (Daniel Baumann) wurde auch das geschafft. Ulla wurde widerstrebend zur türkischen Putzfrau. Regina Koch als Erbtante Laura stand trotzdem viel zu bald äußerst präsent in der Stube und hatte als Überraschung den afrikanischen Häuptlingssohn Idi Kongolus im Schlepptau.