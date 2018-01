Rottweil Großes Programm für kleine Narren

Die zum 15. Mal stattfindende Veranstaltung ist zwischenzeitlich fester Bestandteil der Vorfasnetszeit und wird von den jungen Narren mit großem Interesse besucht. Mit den Ausschussmitgliedern der Narrenzunft kann an verschiedenen Stationen das richtige Narren geübt werden. Wie juckt der Federahannes, wie das Gschell und Fransenkleidle? Außerdem können Kindernarrenkleider anprobiert werden. Echte Rösslemannen zeigen alles, was zum Klepfen dazugehört und vieles mehr. Für die Eltern gibt es Kaffee und Kuchen, so dass sich die Kinder an jedem der angebotenen Aktionspunkte viel Zeit lassen können.

Als Belohnung für die Teilnahme werden unter den anwesenden Kindern bis 14 Jahre die zunfteigenen Kindernarrenkleider für Fasnetsmontag und -dienstag verlost. Dabei ist zu beachten, dass mindestens an drei der gekennzeichneten Stationen teilgenommen werden muss. Die Kinder erhalten an jeder einen Stempel auf ihre Narrenkarte. Anschließend wird der Stempel für die Verlosung im Eingangsbereich vergeben.