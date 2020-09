Rottweil Großes Polizeiaufgebot vor dem Kaufland

Rottweil - Ein großes Polizeiaufgebot wartete am Freitagabend gegen 20.30 Uhr vor dem Eingangsbereich des Kauflands in der Tuttlinger Straße auf einen 26-Jährigen, der nach einem Streit in das Geschäft ging. Mehrere Polizeibeamte waren im Einsatz, weil unklar war, in welcher psychischen Verfassung sich der junge Mann befand.