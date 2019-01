Rottweil Großes Interesse an Rottweiler Feuerwache

Bessere Raumsituation

Ein gut gelaunter Rainer Müller, für den diese Führung die 87. seit Eröffnung war, führte die Besucher auf dem Weg ins Gebäude, den im Alarmfall die Feuerwehrleute nehmen würden: Von der überdachten Garage zu den Umkleideräumen – getrennt für Frauen und Männer – bis zu den startbereiten Fahrzeugen. Den Besuchern, die sich noch an die alte Feuerwache erinnern konnten, wurde rasch die deutlich bessere Raumsituation des Neubaus vor Augen geführt. Konnte sich ein Feuerwehrmann in der alten Wache in voller Montur nur schwer zwischen den Fahrzeugen hindurchquetschen, hat er nun Platz genug. Fahrzeuge können jetzt in einer Waschhalle gesäubert werden, statt draußen wie in der alten Feuerwache. Auf dem weiteren Rundgang präsentierten sich Werkstätten, Materiallager, Waschräume, Schulungsräume, helle Büros und Aufenthaltsräume, die im Obergeschoss behindertengerecht durch einen Aufzug erschlossen sind.

Der Ehrenkommandant erinnerte an so manche zurückliegende Diskussion während der Planung des Gebäudes, etwa die Finanzierung des Gabelstaplers für das Hochregallager. Oder jene über die Notwendigkeit eines Aufzugs zwecks Barrierefreiheit. Bemerkenswert ist die gute personelle Situation der Rottweiler Feuerwehr mit ihren etwa 250 aktiven Mitgliedern: Während andere Feuerwehren eher um Nachwuchs kämpfen müssen, hat die Rottweiler Wehr keine Nachwuchssorgen.