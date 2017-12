Rottweil Großer Bahnhof für doppelte Zugtaufe

Wenige Tage nach der Nachricht, dass die Tieferlegung des Hauptbahnhofes in Stuttgart voraussichtlich nicht nur mindestens eine weitere Milliarde Euro mehr kosten, sondern drei Jahre später fertig werden wird, treffen sich Vertreter der Landesregierung und des Bahnkonzerns zu einem für alle Seiten freudigen Ereignis. Es geht heiter zu, die Stimmung ist gelöst.

Zugspitze an Zugspitze: So viel Kuschel-Romantik ist selten bei der Bahn

In Horb am Neckar wird am Freitagmorgen ein großer Bahnhof geboten. Dafür gibt es einen doppelten Anlass: Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen zum einen das Fahrzeugmaterial komplett gewechselt – gleich zwei neue Zugtypen werden eingesetzt: Intercity 2 und Talent 2. Zum anderen werden in der Stadt am Neckar zwei Züge getauft. Ein Fernverkehrszug heißt fortan Oberer Neckar, eine Regionalbahn trägt den Namen der Stadt Horb.